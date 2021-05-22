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22 мая 2021, 23:07

Брестское "Динамо" потерпело первое поражение в футбольном чемпионате Беларуси

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Минска" победили брестское "Динамо" со счетом 1:0 в домашней встрече 10-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя на поле столичного стадиона "Трактор", брестчане имели преимущество на протяжении всей встречи, но так и не смогли поразить ворота хозяев. Минчане успешно оборонялись, а на 56-й минуте их аргентинский форвард Майкл Лопес забил победный гол. Это первое поражение брестских динамовцев в нынешнем первенстве.

В первой сегодняшней встрече футболисты жодинского "Торпедо-БелАЗа" в гостях одержали волевую победу над "Сморгонью" со счетом 3:1. В первом тайме Владислав Яцкевич с пенальти вывел хозяев вперед, а после перерыва Андрей Хачатурян, Никита Николаевич и Павел Кленье трижды поразили ворота Павла Щербачени.

В Бресте местный "Рух" оказался сильнее гродненского "Немана" - 2:0, забив оба мяча во втором тайме. На 79-й минуте Павел Савицкий реализовал пенальти, а в самой концовке игры, когда голкипер гостей Дмитрий Дударь пошел в атаку, Артем Петренко убежал к пустым воротам и установил окончательный результат. В Борисове столичный "Энергетик-БГУ" выиграл у  "Слуцка" со счетом 1:0.

В центральном поединке этого тура действующий чемпион страны, лидер нынешнего турнира солигорский "Шахтер" одолел у себя дома минское "Динамо" со счетом 1:0, благодаря десятому голу лучшего бомбардира нынешнего первенства Дембо Дарбо. Идущий вторым борисовский БАТЭ на своей арене одержал волевую викторию над "Спутником" - 2:1. В Молодечно "Ислочь" уступила "Витебску" со счетом 0:1. В Мозыре местная "Славия" уступила гостям из "Гомеля" с результатом 2:4.

Положение команд после 10 туров: "Шахтер" - 30 очков, БАТЭ - 23, "Динамо" (Минск) - 20, "Гомель" - 18, "Рух" - 18, "Динамо" (Брест) - 17, "Витебск" - 15, "Торпедо-БелАЗ" - 15, "Ислочь" - 13,  "Минск" - 13, "Энергетик-БГУ" - 9, "Славия" - 8, "Слуцк" - 7, "Неман" - 6, "Сморгонь" - 4, "Спутник" - 3.

В следующем туре встречаются:

28 мая

"Витебск" - "Сморгонь", "Динамо" (Минск) - "Рух";

29 мая

"Торпедо-БелАЗ" - "Шахтер", БАТЭ - "Славия", "Неман" - "Спутник";

30 мая

"Гомель" - "Минск", "Слуцк" - "Ислочь", "Динамо" (Брест) - "Энергетик-БГУ".-0-

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футбол чемпионат Беларуси
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