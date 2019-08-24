Брестское "Динамо" разгромило "Энергетик-БГУ" в чемпионате Беларуси

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры чемпионата Беларуси футболисты брестского "Динамо" одержали крупную победу над минским "Энергетиком-БГУ" в домашнем матче 19-го тура - 6:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Уже к финишу первого тайма все вопросы о победителе были сняты. Сначала у брестчан отличились Сергей Кисляк и Михаил Гордейчук, а затем хет-трик оформил Павел Нехайчик, в составе гостей гол забил Илья Шкурин - 5:1. В конце второй половины игры соперники обменялись голами - у динамовцев мяч забил Алексей Хобленко, у минчан во второй раз отличился Илья Шкурин.

Также сегодня футболисты "Витебска" на своей арене разошлись миром с гродненским "Неманом" - 0:0.

Результаты матчей, состоявшихся 23 августа: "Дняпро" (Могилев) - "Минск" - 1:0, "Ислочь" - "Слуцк" - 0:1.

Еще 3 игры состоятся в воскресенье, 25 августа. Идущий вторым БАТЭ на поле "Борисов-Арены" проэкзаменует мозырскую "Славию", занимающий третье место "Шахтер" в Солигорске примет гостей из "Гомеля", а в Жодино местное "Торпедо-БелАЗ" постарается прервать серию из четырех неудачных встреч в матче с "Городеей", которая в прошлом туре неожиданно переиграла минское "Динамо".

Положение в лидирующей группе: "Динамо" (Брест) - 45 очков (18 матчей), БАТЭ - 40 (16), "Шахтер" - 37 (16).-0-