Брестское "Динамо" сыграет с "Лудогорцем" за выход в групповую стадию Лиги Европы

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Динамо" сегодня проведут матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с болгарским "Лудогорцем" из Разграда. Победитель получит право сыграть в групповой стадии, проигравший завершит еврокубковый сезон, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встречу, которая начнется в 21.00 на поле минского стадиона "Динамо", будет судить бригада словенских арбитров, которую возглавит Славко Винчич. Его ассистентами будут Андраж Ковачич и Грега Кордеж, резервный рефери - Нейц Кайтазович.

Оба сегодняшних соперника начинали еврокубковый сезон в квалификации главного континентального турнира - Лиги чемпионов. В первом раунде чемпионы Беларуси разгромили в Бресте казахстанскую "Астану" из Нур-Султана с результатом 6:3, затем дома обыграли чемпиона Боснии и Герцеговины "Сараево" с минимальным перевесом - 2:1, а в третьем круге уступили в Тель-Авиве израильскому "Маккаби" со счетом 0:1. Футболисты "Лудогорца" сначала победили в Подгорице черногорскую "Будучность" со счетом 3:1, а затем проиграли на своем поле датскому клубу "Мидтьюлланн" из Хернинга - 0:1.

Жеребьевка групповой стадии Лиги Европы пройдет 2 октября в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.-0-