Брестское "Динамо" сыграет в гостях у "Ислочи" в матче футбольного чемпионата Беларуси

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные встречи 19-го тура пройдут сегодня на футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующие чемпионы страны футболисты брестского "Динамо", пропускавшие два предыдущих тура, сыграют на поле минского стадиона "Трактор" против "Ислочи" (начало в 16.30). Футболисты "Ислочи" в последних турах играют крайне неудачно, потерпев три поражения кряду.

Также сегодня аутсайдер турнира "Белшина" примет в Бобруйске гостей из гродненского "Немана" (начало в 18.30), а минское "Динамо" сыграет на своей арене с "Городеей" (начало в 20.30). Все сегодняшние игры телеканал "Беларусь 5" покажет в прямом эфире.

Лидеры турнира матчи 19-го тура проведут 26 июля. Солигорский "Шахтер" примет на своем стадионе "Смолевичи", футболисты БАТЭ на поле "Борисов-Арены" сыграют с "Минском", а столичный "Энергетик-БГУ" примет в Молодечно жодинское "Торпедо-БелАЗ".

Результаты первых матчей 19-го тура, состоявшихся вчера: "Рух" (Брест) - "Славия" (Мозырь) - 3:3, "Витебск" - "Слуцк" - 2:0.

Турнирное положение: "Шахтер" (Солигорск) - 34 очка (18 матчей), БАТЭ (Борисов) - 34 (18), "Неман" (Гродно) - 31 (17), "Энергетик-БГУ" (Минск) - 29 (18), "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 27 (18), "Витебск" - 29 (19), "Динамо" (Минск) - 27 (18), "Динамо" (Брест) - 26 (16), "Рух" (Брест) - 26 (19), "Ислочь" (Минский район) - 23 (18), "Славия" (Мозырь) - 23 (18), "Слуцк" - 21 (18), "Городея" - 19 (18), "Минск" - 18 (16), "Смолевичи" - 14 (17), "Белшина" (Бобруйск) - 10 (18).

Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский форвард "Шахтера" Джасурбек Яхшибоев, забивший десять мячей. На гол меньше забили его одноклубник Виталий Лисакович и молдавский легионер "Витебска" Ион Николаеску.-0-