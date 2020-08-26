Брестское "Динамо" вышло в третий раунд квалификации футбольной ЛЧ

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Динамо" пробились в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в игре второго круга квалификации на поле ОСК "Брестский" чемпионы Беларуси обыграли чемпиона Боснии и Герцеговины "Сараево" со счетом 2:1. Хозяева очень активно начали игру и уже на 3-й минуте Михаил Гордейчук открыл счет. Брестчане продолжали владеть инициативой, на 34-й минуте пропустил острую контратаку гостей и Андрей Доканович восстаеовил паритет. После перерыва динамовцы сразу пошли вперед и через 4 минуты Абдулай Диалло забил победный гол.

В первом раунде квалификации ЛЧ брестские динамовцы разгромили на своем поле казахстанскую "Астану" из Нур-Султана с результатом 6:3.

В третий отборочный раунд Лиги чемпионов уже пробились ПАОК (Салоники, Греция), "Црвена Звезда" (Белград, Сербия), "Алкмаар" (Нидерланды), "Карабах" (Агдам, Азербайджан), "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль), "Молде" (Норвегия), "Рапид" (Вена, Австрия) и "Мидтьюлан" (Дания).

Жеребьевка третьего раунда состоится 31 августа.

Два белорусских представителя в Лиге Европы свои поединки первого круга квалификации проведут 27 августа у себя дома. Минское "Динамо" примет польский "Пяст" из Гливице, а в Солигорске местный "Шахтер" сыграет с молдавским клубом "Сфынтул Георге". Борисовский БАТЭ стартует со второго квалификационного раунда ЛЕ, матчи которого пройдут 17 сентября.-0-