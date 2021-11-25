Бриллиантовая лига - 2022 стартует в Дохе 13 мая

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бриллиантовая лига - 2022 по легкой атлетике пройдет на разных континентах. Такая информация содержится на официальном сайте турнира, сообщает БЕЛТА.

Старт турниру с участием сильнейших спортсменов планеты будет дан в Дохе (Катар) 13 мая. Затем состязания пройдут в таких городах как Бирмингем или Лондон (Англия), Юджин (США), Рабат (Марокко), Рим (Италия), Осло (Норвегия), Париж (Франция), Стокгольм (Швеция), Монако, Лозанна (Швейцария) и Брюссель (Бельгия). Кроме того, два этапа примет Китай. 30 июля старты пройдут в Шанхае, а что касается турнира, намеченного на 6 августа, место проведения еще уточняется. Завершится соревновательный марафон финальным турниром 7-8 сентября в Цюрихе (Швейцария).

Бриллиантовая лига - ежегодная серия соревнований по легкой атлетике, пришедшая на смену Золотой лиге. Турнир организован Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics).Спортсмены соревнуются в каждом виде программы семь раз, набирая очки в каждой встрече. В финале очки удваиваются. В случае равенства очков победитель определяется по количеству побед, а если и число побед совпадает, то по результату в финале. Чтобы выиграть главный приз Бриллиантовой лиги, спортсмен должен участвовать в решающем турнире.-0-