Британка Дэрилл Нейта выиграла забег на 100 м в матче легкоатлетов Европы и США в Минске

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британская бегунья Дэрилл Нейта выиграла забег на 100 м в легкоатлетического матча Европа - США, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Победительница пробежала стометровку за 11,29 сек. Вслед за ней финишировали американки Дезериа Брайант (11,30 сек.) и Моролаке Акиносун (11,39 сек.).
Вскоре на эту же спринтерскую дистанцию выйдут мужчины.
За первое место в каждой дисциплине команды получают 9 очков, за второе - 7, за третье - 6 и т.д.
Сегодняшний соревновательный день на минском стадионе "Динамо" завершится эстафетами 4х100 м у женщин и мужчин.-0-