Британка Эмили Годли выиграла золото ЧЕ по тяжелой атлетике в Москве

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британская спортсменка Эмили Годли (71 кг) выиграла в двоеборье золото чемпионата Европы по тяжелой атлетике, который продолжается в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Спортсменка покорила по сумме двоеборья вес 227 кг (рывок 98 кг + толчок 129 кг). Серебро выиграла итальянка Алессия Дуранте - 219 кг (97 кг + 122 кг). Бронза на счету Ралуки Олару из Румынии - 218 кг (98 кг + 120 кг).

Что касается белорусок, выступавших в этой весовой категории, то Алина Щепанова по сумме двоеборья заняла 8-е место с результатом 205 кг (91 кг + 114 кг). Ее подруга по команде Любовь Демидовец завершила состязания на 13-й позиции в итоговом протоколе - 200 кг (89 кг + 111 кг). Одна из лидеров в этой весовой категории двукратная чемпионка Европы россиянка Анастасия Романова старт в столице России пропускала.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Москве продлится до 11 апреля.-0-