Бронза Алины Горносько поможет юным гимнасткам Минска

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бронзовый призер токийских Игр по художественной гимнастике Алина Горносько сделала свой "Олимпийский выбор", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Президентском спортивном клубе.

Представительница одного из самых красивых видов спорта выбрала минскую СДЮШОР №4 БФСО "Динамо", в которой проходили ее первые тренировки. Туда отправятся Br10 тыс. от Президентского спортивного клуба. Ранее эту школу выбирала Любовь Черкашина в рамках проекта, проходившего во время Олимпиады 2012 года в Лондоне. Алина Горносько была стипендиаткой Президентского спортивного клуба в 2016 и 2017 годах.

Всего в проекте приняли участие олимпийский чемпион в прыжках на батуте Иван Литвинович, бронзовый призер в прыжках в высоту Максим Недосеков, серебряная медалистка Ирина Курочкина, бронзовый призер в женской борьбе Ванесса Колодинская, борец вольного стиля с серебряной медалью Магомедхабиб Кадимагомедов, серебряная байдарка-четверка и бронзовая медалистка в художественной гимнастике Алина Горносько.

Таким образом, Br95 тыс. благодаря успехам наших спортсменов отправятся от Президентского спортивного клуба в 7 различных спортивных учреждений для подготовки подрастающего поколения белорусских олимпийцев. Финансовые средства могут быть потрачены на улучшение материально-технической базы учебного заведения либо на участие юных спортсменов в соревнованиях.

"Олимпийский выбор" - совместный масштабный проект Президентского спортивного клуба, Национального олимпийского комитета и Министерства спорта и туризма по поддержке детско-юношеского спорта в нашей стране. Эта благотворительная акция проходит с Олимпиады-2012 в Лондоне. Затем последовали Игры в Сочи (2014), Рио-де-Жанейро (2016), Пхенчхане (2018) и II Европейские игры - 2019 в Минске.

Во время акции каждый чемпион и призер Олимпийских игр из числа сборной команды Беларуси может выбрать специализированное учебно-спортивное учреждение, которому Президентский спортивный клуб окажет безвозмездную (спонсорскую) помощь для укрепления материально-технической базы, организации и проведения соревнований, а также участия в них. Сумма финансовой помощи зависит от занятого спортсменом места и составит за первое место - Br20 тыс., за второе - Br15 тыс. и за третье - Br10 тыс.-0-