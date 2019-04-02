Бронзовая серия хоккейного чемпионата Беларуси начнется 8 апреля

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серия матчей до трех побед за бронзовые награды хоккейного чемпионата Беларуси стартует в Солигорске 8 апреля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Поначалу планировалось, что неудачники полуфиналов солигорский "Шахтер" и молодечненское "Динамо" начнут борьбу за третье место 5 апреля, но по просьбе обоих клубов ФХБ перенесла старт. Таким образом, 8 и 9 апреля соискатели бронзы национального первенства встретятся на площадке "Шахтера", а затем, 11 и, при необходимости, 12 апреля сыграют в Молодечно. Если после четырех матчей счет в серии будет равным - 2:2, то пятый, решающий поединок за бронзу состоится 14 апреля в Солигорске.

Как сообщалось, финальная серия за чемпионский титул между минской "Юностью" и гродненским "Неманом" продлится до четырех викторий одной из команд. Первые встречи состоятся 3 и 4 апреля в Минске на льду "Чижовка-Арены", после чего 7 и 8 апреля команды сыграют в гродненском Ледовом дворце. Дальше, если понадобиться, соперники вновь встретятся в Минске (10 апреля), затем в Гродно (12 апреля) и опять в Минске (14 апреля).

Хоккеисты "Немана" и "Юности" в пятый раз будут играть между собой в матчах за золото. В 2011 году победили минчане, а затем успеха трижды добились гродненские хоккеисты (2014, 2017, 2018). В активе нынешних финалистов по семь чемпионских титулов.-0-