Будущее Олимпиады в Токио будет решено в апреле

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что решение о переносе Олимпиады в Токио будет принято на протяжении следующего месяца, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Reuters .

"МОК в сотрудничестве с оргкомитетом Игр-2020 в Токио, властями Японии и города Токио обсуждают разные варианты проведения Олимпиады в условиях распространения коронавирусной инфекции - вплоть до переноса состязаний. Мы должны подвести итоги этих переговоров на протяжении следующих четырех недель", - отмечают в комитете.

Игры могут быть проведены в ранее определенные сроки, так как в самой Японии ситуация с коронавирусом улучшается. В то же время в МОК отмечают стремительное распространение инфекции в других странах.

Как сообщалось, в случае отмены Олимпиады в Токио этим летом японцы потеряют $74,2 млрд. В то же время министр Японии по делам Олимпийских игр Сейко Хасимото допускала возможность перенесения Игр. МОК в свою очередь заявлял о намерении провести главные старты четырехлетия в Токио в оговоренные сроки. Планируется, что XXXII летние Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа.-0-

Олимпиаду-2020 в Токио могут перенести По плану Олимпиада должна пройти с 24 июля по 9 августа.