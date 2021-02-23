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23 февраля 2021, 07:42

Бухарест и Рим примут матчи 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов

Фото из архива
Фото из архива

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня состоятся очередные матчи 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На поле Национального стадиона в Бухаресте футболисты испанского "Атлетико" из Мадрида примут английский "Челси" из Лондона (начало в 23.00, прямую трансляцию будет вести телеканал "Беларусь 5"). Эту встречу будет судить бригада немецких арбитров во главе с Феликсом Брыхом. Перед отъездом в румынскую столицу "Атлетико" в матче 24-го тура национального первенства неожиданно проиграл на своей арене гостям из "Леванте" со счетом 0:2, но сохранил за собой первое место в турнирной таблице. Футболисты "Челси" в 25-м туре сыграли вничью в гостях у "Саутгемптона" (1:1) и занимают 5-е место в английской премьер-лиге.

В другом сегодняшнем поединке итальянский "Лацио" примет на римском "Стадио Олимпико" действующего победителя Лиги чемпионов мюнхенскую "Баварию". Их встречу рассудит израильская бригада рефери, которую возглавит Орель Гринфельд. В минувший уик-энд футболисты "Лацио" в 23-м туре чемпионата страны одолели на своем поле "Сампдорию" (1:0) и занимают 5-е место в таблице серии А. Баварцы уступили во Франкфурте местному "Айнтрахту" со счетом 1:2, но остались лидерами бундеслиги после 22 туров.

Еще два матча 1/8 финала ЛЧ состоятся 24 февраля: "Аталанта" (Бергамо, Италия) - "Реал" (Мадрид, Испания), "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) - "Манчестер Сити" (Англия).

На прошлой неделе прошли первые встречи этой стадии чемпионской Лиги: "Барселона" (Испания) - "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 1:4, "Лейпциг" (Германия) - "Ливерпуль" (Англия) - 0:2, "Севилья" (Испания) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - 2:3, "Порту" (Португалия) - "Ювентус" (Турин, Италия) - 2:1.

Ответные поединки за выход в четвертьфинал состоятся 9-17 марта.-0-

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