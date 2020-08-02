Булахов и Мирончик-Иванова выиграли состязания в прыжке в длину на чемпионате Беларуси

В своей лучшей попытке Владислав Булахов показал результат в 8,10 м. Фото БФЛА

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владислав Булахов и Анастасия Мирончик-Иванова выиграли состязания в прыжке в длину на чемпионате Беларуси по легкой атлетике, который проходит на минском стадионе "Динамо", передает корреспондент БЕЛТА.

В своей лучшей попытке Владислав Булахов показал результат в 8,10 м. Вторым стал Артем Гурин (7,83 м). Замкнул тройку лидеров Никита Лопатенко (7,67 м).

Среди девушек лучшей стала Анастасия Мирончик-Иванова – 6,81 м. Спортсменка сказала, что довольно своим результатом. "Есть еще над чем работать, но я довольна своим выступлением. Надеюсь, в ближайшее время удастся поучаствовать в международных турнирах для поддержания соревновательной формы", - добавила она.

Серебряную медаль завоевала Виолетта Скворцова (6,29 м). Бронзовая награда досталась Полине Злотниковой (6,04 м).

В программу чемпионата Беларуси входят бег на 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1,5 тыс. м, 5 тыс. м, 10 тыс. м, 100 м (110 м) с барьерами (с/б), 400 м с барьерами, 3 тыс. м с препятствиями, эстафета 4х100 м, смешанная эстафета 4х400 м, спортивная ходьба 5 тыс. м и 10 тыс. м, прыжок в высоту, в длину, тройной прыжок, прыжок с шестом, метание диска, копья и молота, толкание ядра, семиборье (десятиборье). Соревнования в беге на 100 м, 200 м, 100 м с/б, 110 м с/б, 400 м, 400 м с/б проводятся в два круга, остальные - в один круг.

Завершатся состязания сегодня.

Чемпионат Беларуси по легкой атлетике является главным стартом этого сезона для белорусских спортсменов.-0-