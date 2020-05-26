ЧЕ по дзюдо перенесен на ноябрь

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз дзюдо (EJU) утвердил новые даты проведения континентального первенства 2020 года, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт организации.

Таким образом, старт сильнейших спортсменов континента пройдет с 8 по 10 ноября в Праге (Чехия). Также подтверждено, что турнир сохранит квалификационный статус к Играм в Токио. Билеты, проданные на соревнования в мае, будут действительны в ноябре.

Состязания должны были пройти с 1 по 3 мая, однако были отложены в связи с пандемией COVID-19. Последний раз чемпионат Европы по дзюдо проходил в Чехии в 1991 году.

В 1962 году первым из белорусских спортсменов, выигравших медаль чемпионата Европы по дзюдо, стал уроженец Витебской области Александр Лукашевич, завоевавший на состязаниях в Эссене (ФРГ) серебро. Трижды в первенстве континента победу одерживал Виталий Песняк (1983-1985) из Барановичей. Дважды чемпионкой Европы становилась минчанка Марина Слуцкая (2017, 2019). Также награды высшей пробы на ЧЕ выигрывали представители Беларуси Рашад Мамедов (1997), Анатолий Ларюков (2002), Сергей Шундиков (2006), Андрей Казусенок (2009) и Игорь Макаров (2010).-0-