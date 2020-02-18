Чемпион зимних юношеских Игр Илья Корзун: было честью выступать под белорусским флагом

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпион зимних юношеских Олимпийских игр в турнире среди смешанных команд по хоккею 3х3 Илья Корзун во время церемонии чествования медалистов Игр в НОК Беларуси сказал, что для него и остальных участников мультиспортивного форума было честью выступать под белорусским флагом, передает корреспондент БЕЛТА.

"В первую очередь хотелось бы выразить благодарность руководству Национального олимпийского комитета Беларуси и федерации хоккея, которые доверили нам право представлять страну на Играх в Лозанне. Для нас было честью выступать под белорусским флагом, - сказал спортсмен.- Также хотел бы поблагодарить родителей и болельщиков, чья поддержка очень ощущалась в Лозанне".

Илья Корзун и Виктор Лукашенко

Илья Корзун надеется, что удачное выступление в Лозанне пойдет на пользу его дальнейшей карьере. "Сейчас играю за команду СДЮШОР в открытом первенстве Беларуси по хоккею с шайбой среди спортивных школ. Моя мечта - в будущем играть в НХЛ и проявить себя в матчах за сборную Беларуси, стать участником самых престижных турниров в ее составе. Но для этого надо работать не покладая рук",- добавил победитель Игр в Лозанне.

Церемония чествования медалистов зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года, которые прошли в Лозанне с 9 по 22 января, состоялась сегодня в Зале олимпийской славы НОК.

Беларусь на юношеских Играх была представлена в пяти видах спорта: биатлоне (трое юношей и три девушки), горнолыжном спорте (один юноша), конькобежном спорте (двое юношей и две девушки), лыжных гонках (двое юношей и две девушки), хоккей с шайбой - турнир 3х3 (четверо юношей).-0-