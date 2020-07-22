Чемпионат Беларуси по парусному спорту в олимпийских классах пройдет в сентябре

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Беларуси по парусному спорту в олимпийских классах судов пройдет с 16 по 20 сентября, сообщил корреспонденту БЕЛТА старший тренер национальной команды Олег Сполан.

"Чемпионат Беларуси по парусному спорту в олимпийских классах судов пройдет с 16 по 20 сентября. Однако первым стартом после долгого перерыва для белорусских яхтсменов станет Республиканская спартакиада ДЮСШ, которая началась сегодня. Затем, в августе, проведем Олимпийские дни молодежи. В планах проведение и юношеского первенства страны в первых числах сентября. Сейчас один из приоритетов Федерации парусного спорта - развитие резерва, который должен показать себя на Олимпиаде-2024 в Париже. Благо, перспективных атлетов, которые к тому времени вырастут и окрепнут в профессиональном плане, у нас хватает", - отметил наставник.

Говоря о тренировках в условиях пандемии, тренер белорусских яхтсменов добавил: "Еще в феврале мы тренировались и выступали, заняв призовые места на Андалузской регате. Но с марта мы не смогли никуда выезжать. Практически все соревнования в парусном спорте были отменены. Сейчас международные состязания начинают проводиться вновь, однако по независящим от нас причинам пока мы не можем принимать в них участия. Впрочем, мы готовимся в домашних условиях, ведь Олимпийские игры никто не отменял. Сейчас уже есть международный соревновательный календарь. На конец октября - ноябрь 2020 года перенесены открытые чемпионаты Европы, в том числе лицензионные соревнования в видах программы "Лазер-стандарт" (мужчины) и RS:X (женщины), где мы можем рассчитывать на попадание в число участников Игр в Токио. Претенденты определены и готовятся к важным состязаниям. К сожалению, ситуация такова, что пока в каждом классе таких не более двух человек, остальные - перспективный резерв. Их время показать себя на состязаниях топ-уровня пока не пришло", - рассказал он.

В настоящее время белорусы в парусном спорте завоевали две олимпийские лицензии в классах "Лазер-радиал" (женщины) и RS:X (мужчины). Игры в столице Японии пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.-0-