Чемпионат четырех континентов по конькобежному спорту в Японии отменен

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат четырех континентов по конькобежному спорту, который должен был пройти в японском Обихиро с 28 по 30 января 2022 года, отменен. Такая информация содержится на официальном сайте Международного союза конькобежцев, сообщает БЕЛТА.

Причиной такого решения стала сложная эпидемиологическая ситуация, связанная с ограничениями на поездки, карантинными требованиями, проблемами безопасности и логистикой.

"Японская федерация конькобежного спорта и местный организационный комитет изо всех сил пытались найти решения, но в конечном итоге пришли к выводу, что, к сожалению, они не могут организовать и провести чемпионат четырех континентов ISU 2022 года по конькобежному спорту", - говорится в сообщении.

Международный союз конькобежцев поблагодарил японскую сторону за приложенные для проведения состязаний усилия и отказался от идеи провести их в дальневосточной стране. Рабочая группа ISU, отвечающая за мониторинг сезона в конькобежном спорте, в настоящее время рассматривает другие варианты, чтобы соревнования все же состоялись.-0-