Чемпионат Европы по муай-тай стартует в Минске

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Европы по муай-тай стартует сегодня в минском Дворце спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь на континентальном форуме представят 90 атлетов (взрослые и юниоры). Среди них победители и призеры международных соревнований, чемпионатов Европы и мира Дмитрий Варец (67 кг), Андрей Кулебин (71 кг), Виталий Гурков (75 кг), Дмитрий Валент (86 кг), Дарья Белькова (60 кг).

Предварительные поединки начнутся в 14.00. Церемония открытия пройдет в 18.00. В соревнованиях примут участие более 520 спортсменов из 26 стран.

Завершатся состязания 10 ноября.-0-