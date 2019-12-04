Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде стартует в Глазго

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде (длина бассейна 25 м) стартует сегодня в Глазго (Великобритания), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Состязания начнутся в 20.00 (минское время) заплывами у мужчин на 200 м на спине.

Беларусь на престижных соревнованиях представят Илья Шиманович, Виктор Стаселович, Никита Цмыг, Евгений Цуркин, Григорий Пекарский, Алина Змушко, Анастасия Шкурдай, Анастасия Коряковская, Руслан Скоморошко и Артем Мачекин.

Чемпионат Европы на короткой воде является отборочным к мировому форуму - 2020. Завершатся соревнования 8 декабря.

Великобритания во второй раз принимает континентальный форум по плаванию на короткой воде, в первый раз он прошел в 1998 году в городе Шеффилде.-0-