Чемпионат Европы по спортивной гимнастике перенесен из Баку в Мерсин

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Европы по спортивной гимнастике перенесен из столицы Азербайджана Баку в турецкий Мерсин. Такая информация размещена в официальном Twitter-аккаунте Европейского гимнастического союза (UEG), сообщает БЕЛТА.

Таким образом, континентальный форум среди мужчин пройдет в Мерсине с 9 по 13 декабря, а среди женщин - с 17 по 20 декабря. О причинах такого выбора руководства UEG не сообщается.

Решение о том, что Баку примет чемпионат Европы по спортивной гимнастике, было принято UEG в июне нынешнего года. В конце сентября UEG сообщил, что окончательное решение относительно чемпионата Европы будет принято 5 октября.-0-