Чемпионат мира по боксу среди женщин примет турецкий Стамбул

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат мира по женскому боксу, который должен состоятся в начале декабря 2021 года, примет турецкий Стамбул. Такая информация содержится на официальном сайте Международной ассоциации бокса (AIBA), сообщает БЕЛТА.

Соглашение о проведении чемпионата мира было заключено между турецкой федерацией бокса и руководством AIBA во время официального визита главы организации Умара Кремлева в турецкий мегаполис. Точные даты проведения грядущего планетарного форума среди представительниц прекрасного пола пока согласовываются.

По словам Умара Кремлева, общий призовой фонд турнира будет в размере $2,4 млн. Победительницы чемпионата мира получат по $100 тыс., финалистки - по $50 тыс., а бронзовые призеры - по $25 тыс.

Кроме того, на сайте АIBA сообщается о проведении в Стамбуле внеочередного конгресса организации, на котором будут объявлены основные направления ее реформирования.

Напомним, что руководство Международной ассоциации бокса, стремящееся вернуть олимпийский бокс под контроль организации, попросило профессора Ричарда Макларена еще раз проверить судейство на Играх 2016 года. Под подозрение попало в общей сложности от семи до десяти поединков. В итоге расследованием была выявлена система манипулирования результатами.

Членство AIBA в МОК было приостановлено в 2019 году. Боксерский турнир на Олимпиаде в Токио был сохранен, но его проводила специальная комиссия Международного олимпийского комитета. В сентябре 2021 года ведомство Томаса Баха в очередной раз выразило обеспокоенность ситуацией с судейством на соревнованиях по данному виду единоборств, а также отбором рефери на чемпионат мира среди мужчин, который пройдет с 24 октября по 6 ноября в Сербии.-0-