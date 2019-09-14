Чемпионат мира по борьбе стартует в Казахстане

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат мира по трем видам борьбы стартует сегодня в Нур-Султане (Казахстан), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Откроют соревнования представители греко-римского стиля в весовых категориях 55 кг, 60 кг, 63 кг, 72 кг, и 82 кг. Белорусскую команду в этот день представят Максим Кажарский (60 кг), Максим Негода (63 кг), Руслан Агамалыев (72 кг) и Виктор Сосуновский (82 кг).
Чемпионат мира пройдет в спортивном комплексе "Барыс-Арена". Официальная церемония открытия запланирована на 15 сентября.
Участие в мировом форуме примут свыше 1 тыс. атлетов из 100 стран. Завершится чемпионат мира 22 сентября.
Турнир позволит спортсменам завоевать лицензии на Олимпийские игры 2020 года. Их смогут получить шестеро лучших в каждом из стилей олимпийских категорий.-0-