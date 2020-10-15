Чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу перенесен на 2021 год

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат мира по быстрым шахматам (рапиду) и блицу, который должен был пройти в конце декабря 2020 года, перенесен на 2021 год из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Международную шахматную федерацию (FIDE).

Отмечается, что FIDE сделает все возможное, чтобы провести состязания весной 2021 года.

Неофициальные турниры по рапиду и блицу начали проводить в 1970 году. Чемпионат мира под эгидой международной федерации проводится с 1992 года. В 2019-м турнир проходил в Москве.-0-