Чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе стартует в Словакии

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые матчи чемпионата мира по хоккею в элитном дивизионе состоятся сегодня в словацких городах Братиславе и Кошице, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Участники группы А сборные Канады, США, Финляндии, Германии, Словакии, Дании, Франции и Великобритании предварительный раунд проведут в Кошице.

В Брастилвае в группе В сыграют Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия.

Первыми на лед 10 мая выйдут сборные России - Норвегии (17.15, Кошице) и Финляндии - Канады (17.15, Братислава). Следующими сыграют США - Словакия и Чехия - Швеция.

Российская команда считается одним из фаворитов стартующего турнира. Болельщики и специалисты сходятся во мнении, что сборная под руководством Ильи Воробьева наиболее сильная по составу, причем это касается не только этого турнира, но и последних лет. Россиянам удалось собрать команду, в которой много звезд НХЛ и КХЛ: один из лучших игроков мирового хоккея Александр Овечкин, лучший бомбардир регулярного сезона Национальной хоккейной лиги Никита Кучеров (128 очков), голкипер "Тампы" Андрей Василевский, форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин, олимпийский чемпион Пхечхана Кирилл Капризов. Многие игроки из НХЛ смогли принять участие в подготовке и чемпионате мира из-за непривычно раннего вылета своих североамериканских клубов из плей-офф.

Первый матч с норвежцами россияне сыграют 21 игроками. Общая заявка же на мировой форум выглядит следующим образом: голкиперы - Андрей Василевский ("Тампа", НХЛ), Илья Сорокин (ЦСКА), Александр Георгиев ("Нью-Йорк Рейнджерс", НХЛ); защитники - Динар Хафизуллин (СКА), Никита Нестеров (ЦСКА), Дмитрий Орлов ("Вашингтон", НХЛ), Никита Зайцев ("Торонто", НХЛ), Михаил Сергачев ("Тампа", НХЛ); нападающие - Александр Овечкин, Евгений Кузнецов (оба - "Вашингтон", НХЛ), Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов (все - ЦСКА), Александр Барабанов, Сергей Плотников (оба - СКА), Евгений Малкин ("Питтсбург", НХЛ), Артем Анисимов ("Чикаго", НХЛ), Евгений Дадонов ("Флорида", НХЛ), Илья Ковальчук ("Лос-Анджелес", НХЛ), Никита Кучеров ("Тампа", НХЛ), Никита Гусев ("Вегас").

Нападающий Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России на предстоящий чемпионат мира. Александр Овечкин и Евгений Малкин будут ассистентами капитана.

Главными конкурентами россиян в борьбе за золотые награды станут сборные Канады, США и Швеции, которые также собрали сильные составы на предстоящий турнир.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая.

Сборная Беларуси выступала в текущем сезоне в первом дивизионе и выполнила задачу по возвращению в группу сильнейших на следующий год.-0-