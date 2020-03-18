Четыре кандидата прошли во второй этап конкурса на вакансию главного тренера Беларуси по плаванию

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре кандидата прошли во второй этап открытого конкурса на вакансию главного тренера сборной Беларуси по плаванию, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БФП.

"Белорусская федерация плавания в феврале этого года объявила открытый конкурс на вакансию главного тренера национальной команды. В течение месяца поступило 13 заявок", - отметили в пресс-службе.

Председатель БФП Элла Селицкая рассказала, что из всех претендентов первого этапа конкурса комиссия отобрала четырех специалистов, которые соответствовали предъявляемым квалификационным требованиям. Среди них иностранные и белорусские тренеры, с которыми до 20 марта проведут дополнительное собеседование. По его результатам выбранные кандидаты выступят со своими программами на следующий олимпийский сезон в апреле 2020 года на президиуме БФП. Это станет заключительным этапом конкурса, где и выберут главного тренера сборной Беларуси по плаванию.

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