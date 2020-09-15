Четырехкратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Мо Фара объявил о планах на Игры в Токио

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четырехкратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Мо Фара объявил о своих планах на Игры в Токио. Одна из главных звезд данного вида спорта собирается выступить на главных стартах четырехлетия лишь в одном виде соревновательной программы - беге на 10 тыс. м, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Reuters.

"Думаю, важно сосредоточиться на одном виде и посмотреть, что я могу сделать. Определенно, я еще мотивирован, голоден до побед. Да, я вошел в историю с точки зрения бега на длинные дистанции, стал самым титулованным британским легкоатлетом. Но до сих пор хочу большего. Мне нравится то, что делаю. Будет сложно, но возможно", - прокомментировал свой выбор журналистам 37-летний спортсмен.

Мо Фара на Олимпиадах в Лондоне и Рио-де-Жанейро побеждал на дистанциях 5 и 10 тыс. м. С четырьмя золотыми медалями Игр британец, родившийся в Сомали, стал самым титулованным британским легкоатлетом. Также он стал вторым бегуном в истории, который на двух Играх подряд побеждал на обеих дистанциях. Ранее, в 1972 и 1976 годах, такое удавалось финну Лассе Вирену.

Международный олимпийский комитет и оргкомитет Игр в Токио в конце марта объявили о переносе летней Олимпиады с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.-0-