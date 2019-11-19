19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Членами международных спортивных структур в 2019 году стали восемь представителей Беларуси. Об этом сообщил сегодня на Олимпийском собрании министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, передает корреспондент БЕЛТА.
"На сегодня 16 белорусских специалистов являются членами исполкомов, 28 - техническими делегатами, 53 - членами комитетов и комиссий международных спортивных структур. 311 человек являются судьями международных категорий", - сообщил участникам собрания глава спортивной отрасли.
Как отметил Сергей Ковальчук, представители Беларуси последовательно отстаивают принципы честной борьбы, беспристрастного судейства, уважая и соблюдая правила, по которым проходят соревнования, в подлинно спортивном духе, а также проводят работу по защите законных прав и интересов белорусских спортсменов.-0-