Дарья Борисевич квалифицировалась в полуфинал ЧМ по легкой атлетике на дистанции 1500 м

Дарья Борисевич. Фото БФЛА
2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бегунья из Беларуси Дарья Борисевич, выступающая на дистанции 1500 м, на чемпионате мира в Дохе квалифицировалась в полуфинальный забег, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Дарья попала в третий забег, по итогам которого заняла 8-е место. Однако 4 мин. 8,19 сек. хватило, чтобы выйти в следующий раунд соревнований благодаря добору среди спортсменок, показавших лучшее время.
Тройку сильнейших по итогам предварительных состязаний составили Сифан Хассан из Нидерландов (4 мин. 3,88 сек.), Фэйт Кипьегон из Кении (4 мин. 3,93 сек.) и американка Никки Хилтц (4 мин. 4,00 сек.).
Полуфинальные забеги состоятся 4 октября.-0-
Фото БФЛА