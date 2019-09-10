Дарья Борисевич заняла 6-е место в забеге на 1500 м в матче Европа - США, победила американка Кейт Грейс

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Дарья Борисевич заняла шестое место на дистанции 1500 м в матче Европа - США в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорусская бегунья показала результат 4 мин. 07,03 сек. Первой к финишу пришла американка Кейт Грейс (4 мин. 02,49 сек.), на второй позиции ее соотечественница Шэннон Осика (4 мин. 04,92 сек.), третье место заняла британка Эйлиш Макколган (4 мин. 05,58 сек.).
В беге на 400 м с барьерами лучшими оказались европейские спортсменки. Первой финишировала украинка Анна Рыжикова (55,32 сек.), второй была швейцарка Леа Шпрунгер (55,46 сек.), на третьей позиции британская бегунья Меган Бисли (55,49 сек.).
Американец Крис Бенард выиграл соревнования в тройном прыжке, его результат - 17 м 01 см.
Сегодня на дорожках и в секторах минского стадиона "Динамо" определяются победители в 19 видах программы, после чего станет известно, кто выиграл исторический матч Европа - США.-0-
Фото Максима Гучека