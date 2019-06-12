Дарья Домрачева и Себастьян Брендель представили в Берлине II Европейские игры

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева и трехкратный олимпийский чемпион Себастьян Брендель рассказали о II Европейских играх немецким СМИ в Берлине, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Германии.

Презентация спортивного форума, который стартует 21 июня, прошла в формате ток-шоу. В освещении данного события участвовал в том числе и ведущий спортивный телеканал Германии Sport1.

Звездный посол II Европейских игр Дарья Домрачева, посол Беларуси в Германии Денис Сидоренко рассказали журналистам о предстоящем спортивном форуме.

Каноист Себастьян Брендель, который побеждал на I Европейских играх в Баку, отметил, что на гребном канале в Заславле под Минском сборная Германии постарается показать высокие результаты.

Во встрече с представителями СМИ приняли участие также вице-президент Олимпийского спортивного союза Германии Уши Шмитц, руководитель германско-белорусской парламентской группы Бундестага Марк Хауптман, представители германских политических, деловых и спортивных кругов.

Участники и гости высоко оценили готовность Беларуси к проведению Европейских игр, включая спортивную инфраструктуру, туристическую и деловую привлекательность страны, выразили позитивные ожидания в отношении предстоящего ключевого мультиспортивного события года в Европе.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Состязания в восьми видах станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио.-0-

Фото посольства Беларуси в Германии и МИД Беларуси