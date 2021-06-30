Дарья Домрачева стала героиней проекта "Правила жизни белорусских спортсменов"

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня вышел второй фильм проекта "Правила жизни белорусских спортсменов". На этот раз героиней сюжета стала четырехкратная олимпийская чемпионка биатлонистка Дарья Домрачева, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.
Именитая спортсменка поделилась своими секретами, как добиться успеха, оставаться позитивным и заряженным на борьбу в любых ситуациях.
Напомним, что первый фильм проекта "Правила жизни белорусских спортсменов", приуроченного к 30-летию НОК Беларуси, был показан 23 июня. Его героем стал трехкратный триумфатор главных стартов четырехлетия по вольной борьбе Александр Медведь.
Проект будет представлен циклом видеороликов и книгой. В основе сюжетной линии каждой серии лежит портретное интервью с именитым белорусским спортсменом как советского, так и суверенного периодов.-0-