Дарья Наумова заняла 4-е место на ЧМ по тяжелой атлетике в Паттайе в весовой категории 81 кг

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Дарья Наумова, выступавшая в весовой категории 81 кг, остановилась в шаге от пьедестала чемпионата мира по тяжелой атлетике в Паттайе, сообщает корреспондент БЕЛТА

В двоеборье Дарье Наумовой покорился вес 244 кг (109+135 кг). Увы, для завоевания награды планетарного первенства этого оказалось мало.

Викторию по сумме двух упражнений праздновала колумбийка Лейди Солис - 247 кг (105+142). Серебро выиграла спортсменка из Испании Лидия Валентин - 246 кг (108+138). Бронза у американки Дженни Артур - 245 кг (106+139).-0-