Дебютантки женского чемпионата Беларуси потерпели крупные поражения

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дебютантки женского чемпионата Беларуси по футболу потерпели крупные поражения в матчах второго тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Новичок турнира "Витебск" на своем поле оказался слабее столичной "Зоркi-БДУ" - 1:8. Еще один дебютант женской лиги брестское "Динамо" также у себя дома не смог оказать достойного сопротивления могилевскому "Днепру", уступив с "сухим" счетом 0:7.

Вчера действующие чемпионки страны футболистки минского "Динамо-БГУФК" разгромили на своей арене юниорскую сборную Беларуси (U-19) со счетом 16:0. В первом туре динамовская дружина также у себя дома не оставила шансов гостям из "Бобруйчанки" - 6:0.

Завершится второй тур двумя встречами 28 марта. "Бобруйчанка" сыграет в Бобруйске с вице-чемпионками страны спортсменками "Минска", а команда Гомельской области примет обладателя бронзы гродненский "Неман".-0-