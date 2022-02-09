Дело о допинге-тесте российской фигуристки может быть рассмотрено завтра

9 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Скандальное дело о допинг-тесте российской фигуристки может быть рассмотрено завтра, сообщает RT Today.
По информации сайта Inside The Game, проба у российской фигуристки Камилы Валиевой была взята вне соревновательного периода. Что за вещество было найдено, не сообщается. Причем The Guardian отмечает, что обнаруженный препарат не влияет на спортивные результаты.
Кроме того, согласно правилам Всемирного антидопингового кодекса, Валиева не может быть признана виновной в нарушении антидопинговых правил, так как ей менее 16 лет.
Вчера в связи с возникшим положением было отложено награждение призеров в олимпийском командном турнире, который выиграли россияне. Второе место заняли фигуристы США, бронзу завоевали японцы.-0-