Дина Сазановец завоевала серебро на турнире по тяжелой атлетике в Ташкенте

Дина Сазановец. Фото пресс-службы национальной команды по тяжелой атлетике
13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Дина Сазановец (весовая категория 87 кг) завоевала серебряную награду в двоеборье на 6-м Международном чемпионате солидарности по тяжелой атлетике, который прошел в Ташкенте (Узбекистан), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе национальной команды Беларуси по тяжелой атлетике.
Белоруска в сумме двоеборья (рывок и толчок) показала результат 225 кг (99+126). На высшую ступень пьедестала почета поднялась спортсменка из Республики Корея Кан Юнхи, набравшая в сумме 231 кг. Третью позицию заняла россиянка Ксения Пасхина - 214 кг.
Турнир являлся квалификационным к Олимпийским играм в Токио-2020.-0-