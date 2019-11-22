"Динамо-Молодечно" обыграло гродненский "Неман" в очередном матче чемпионата Беларуси по хоккею

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты молодечненского "Динамо" в домашнем матче чемпионата Беларуси обыграли гродненский "Неман" со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хоккеисты обеих команд начали поединок активно. Успешнее оказались хозяева ледовой площадки. На 13-й минуте противостояния счет открыл форвард "Динамо" Вячеслав Лисичкин. До конца двадцатиминутки цифры на табло не изменились.

Во втором периоде игроки "Немана" попытались восстановить равновесие сил, но осуществить задуманное у гостей не получилось. Молодечненцы грамотно оборонялись и не позволили забросить шайбу в свои ворота.

В начале третьей двадцатиминутки "Неман" потерял шайбу, играя в большинстве. Этим воспользовались хозяева ледовой площадки. На 42 минуте поединка укрепил преимущество "Динамо" нападающий Павел Печур, который убежал один на один с голкипером соперников и забросил шайбу - 2:0. До конца матча гродненцам так и не удалось забить гол своим оппонентам.

Гродненский "Неман" в чемпионате Беларуси занимает первую позицию в экстралиге А. На счету команды 57 очков в 26 играх. Молодечненское "Динамо" располагается на третьей позиции - 44 балла в 26 матчах.-0-

Фото ХК "Динамо-Молодечно"