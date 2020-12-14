Динара Алимбекова поднялась на второе место в общем зачете Кубка мира по биатлону

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова поднялась на второе место в общем зачете Кубка мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На третьем этапе, прошедшем в минувший уик-энд в австрийском Хохфильцене, Динара Алимбекова дважды поднималась на пьедестал почета. Сначала она стала победительницей спринтерской гонки, а затем заняла вторую позицию в гонке преследования. Сейчас в активе лидера белорусской женской команды 265 очков. Динара Алимбекова всего шесть баллов уступает лидеру генеральной классификации норвежке Марте Олсбю-Ройселанн, третьей идет шведская биатлонистка Анна Эберг, у которой 259 очков.

На трех стартовых кубковых этапах зачетные очки заработали еще три представительницы Беларуси: Ирина Кривко - 97 (23-е место в общем зачете), Елена Кручинкина - 48 (37) и Анна Сола - 12 (60). В зачете Кубка наций женская сборная Беларуси занимает 9-е место, набрав 1884 очка. Лидирует команда Швеции - 2459 баллов, второй идет сборная Франции - 2305, на третьем месте биатлонистки Норвегии - 2283.

В личном зачете у мужчин лидерство сохраняет норвежский биатлонист Йоханнес Бё, у которого 296 очков, вторая позиция у шведа Себастьяна Самуэльссона - 246 зачетных баллов, третьим идет француз Кантен Фийон Майе - 237. Лучший из белорусских биатлонистов Антон Смольский имеет 69 очков и занимает 28-е место. У Сергея Бочарникова 59 баллов (34-е место), Максим Воробей набрал 31 балл (42), у Романа Елетнова 10 очков (54). В зачете Кубка наций белорусская сборная находится на 8-й позиции, имея в своем активе 1716 очков. Впереди биатлонисты Норвегии - 2571, на второй позиции команда Швеции - 2320, третье место у сборной Германии - 2297.

Четвертый этап Кубка планеты также примет Хохфильцен. Его участникам предстоит провести шесть гонок:

17 декабря

Мужской спринт на 10 км.

18 декабря

Женский спринт на 7,5 км.

19 декабря

Мужская гонка преследования на 12,5 км.

Женская гонка преследования на 10 км.

20 декабря

Мужской масс-старт на 15 км.

Женский масс-старт на 12,5 км.-0-