Динара Алимбекова стала второй в масс-старте этапа Кубка мира по биатлону

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова стала второй в женском масс-старте на седьмом этапе Кубка мира, который завершился в итальянском Антхольце, сообщает корреспондент БЕЛТА.
До самого финиша дистанции протяженностью 12,5 км белоруска претендовала на победу, но в итоге уступила победительнице итальянке Доротее Вирер 3,7 сек. при одном выстреле мимо. Итальянская биатлонистка выиграла с результатом 35 мин. 58,7 сек., допустив два промаха на четырех огневых рубежах.
Еще одна белоруска Анна Сола заработала 7 штрафных кругов и в итоге оказалась лишь 26-й (+3 мин. 06,4 сек.).
В сегодняшней мужской эстафете 4х7,5 км сборная Беларуси заняла 12-е место. Победила команда Норвегии, второй финишировала сборная России, третье место заняли биатлонисты Германии.
Теперь ведущие биатлонисты планеты будут готовиться к главному состязанию сезона - XXIV зимним Олимпийским играм в Пекине.-0-