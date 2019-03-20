Директор НАДА рассказал об особенностях антидопингового контроля на II Европейских играх

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор Национального антидопингового агентства Денис Мужжухин в программа "24 часа" в эфире СТВ рассказал об особенностях антидопингового контроля на II Европейских играх, сообщает БЕЛТА.

По его словам, работа антидопинговых служб на всех крупных соревнованиях проходит под аудитом и мониторингом независимых наблюдателей. "Так было на I Европейских играх, так проходит мониторинг со стороны WADA на всех Олимпийских играх. Исключением не станут и II Европейские игры, которые также будут под пристальным вниманием со стороны WADA. Мы создаем международную команду. В нее войдут не только представители Беларуси, но и других стран, которые уже принимали участие в антидопинговых программах. Мы привлекаем сплав молодости и опыта, что позволит показать класс работы молодым белорусским допинг-офицерам", - сказал Денис Мужжухин.

Он отметил, что вся работа будет выстраиваться максимально прозрачно, в соответствии с международными стандартами. "Традиционно в первую очередь допинг-контроль будут проходить призеры соревнований, особенно из тех видов спорта, где фиксируется наибольшая статистика таких нарушений", - подчеркнул директор НАДА.

Денис Мужжухин рассказал: чтобы исключить попадание запрещенных веществ в организм спортсменов вместе с едой и напитками, будет использоваться видеоконтроль. "Процесс приготовления пищи будет под присмотром специалистов. То, что касается той еды, которую атлет по неосмотрительности оставляет - тут уже фактор халатности. Мы своих спортсменов всегда обучаем и настраиваем, чтобы продукты питания и напитки, которые употребляются на таких крупных соревнованиях, всегда были под присмотром, чтобы это исключить", - добавил он.

II Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня в Минске, в них примут участие порядка 4 тыс. спортсменов из 50 стран.-0-