Дмитрий Басков: буду рад принести пользу хоккею в новом для себя качестве

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несмотря на уход с поста председателя Федерации хоккея Беларуси, Дмитрий Басков по-прежнему будет рад приносить пользу любимому виду спорта. Об этом член Совета Республики Национального собрания рассказал во время внеочередной выборной конференции ФХБ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе организации.

"Я с большим сожалением приостанавливаю свой профессиональный путь в хоккее. За те 35 лет, которые я провел в этом виде спорта, он успел стать не просто хобби или просто работой - для меня хоккей во многом определил всю мою жизнь, не только профессиональную, но и личную. Я прошел путь от не умеющего стоять на коньках мальчишки до тренера сборной команды, руководителя спортивной школы, директора клуба одной из лучших мировых лиг и председателя национальной федерации. И я благодарен тем людям, которые помогали мне в развитии нашего вида спорта на протяжении всех этих лет. Вместе мы успели открыть немало новых имен и придать импульс развитию института сборных команд и национального чемпионата, - отметил Дмитрий Басков. - Этот путь не был простым, не все складывалось так, как хотелось бы, но я могу с уверенностью сказать, что на протяжении всего этого времени в хоккее честно отдавался ему вне зависимости от занимаемой должности и регалий, старался прислушиваться к опытным коллегам и создавать условия для тех, кто только начинает свой путь, анализировать причины неудач и делать все, чтобы минимизировать их последствия. Я ни в коем случае не прощаюсь с хоккеем, поскольку продолжу работу по развитию белорусского спорта уже в статусе сенатора. Я по-прежнему открыт к диалогу и буду рад принести пользу хоккею в новом для себя качестве". -0-