Дмитрий Басков избран председателем наблюдательного совета ХК "Динамо-Минск"

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков единогласно избран главой наблюдательного совета хоккейного клуба "Динамо-Минск", сообщает официальный сайт команды.

В состав наблюдательного совета, созданного в январе 2010 года, также входят председатель центрального совета БФСО "Динамо" Игорь Оберемко, гендиректор ОАО "Беларуськалий" Иван Головатый, заместитель гендиректора ОАО "Авиакомпания "Белавиа" Игорь Чергинец.

С членами и главой наблюдательного совета в клубе согласовывают односторонние контракты игроков и главного тренера, порядок расторжения соглашения, проведение крупных сделок и иные вопросы. Совет призван содействовать в решении поставленных перед клубом задач, оказывать консультационную и контрольную функции.-0-

Игорь Шуневич покинул пост председателя наблюдательного совета ХК "Динамо-Минск" Также решением Игоря Оберемко в состав наблюдательного совета вошел председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков. Сообщается, что заочное голосование по избранию нового председателя данной структуры в динамовском клубе назначено на 15 сентября.