Дмитрий Басков избран в совет директоров КХЛ на сезон 2020/2021

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Федерации хоккея Беларуси, глава наблюдательного совета ЗАО "Хоккейный клуб "Динамо-Минск" Дмитрий Басков избран в состав совета директоров КХЛ на сезон 2020/2021, сообщили БЕЛТА в пресс-службе лиги.

Такое решение было принято на общем собрании участников ООО "КХЛ" в Москве. Всего в совет директоров лиги вошел 21 человек.

Сообщается также, что на первом заседании в сезоне 2020/2021 совет директоров КХЛ единогласно переизбрал на должность его председателя Геннадия Тимченко, возглавляющего совет директоров ООО "Хоккейный клуб СКА".-0-