Дмитрий Дюбин выиграл чемпионат Беларуси по спортивной ходьбе на дистанции 35 км

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дмитрий Дюбин выиграл чемпионат Беларуси по спортивной ходьбе на 35 км. Турнир, собравший лучших "скороходов" страны, завершился в Гродно, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дмитрий Дюбин, выступающий за Витебскую и Минскую области, показал на финише время 2 часа 41 мин. 7 сек. "Скороход" Витебщины Анатолий Гомелев финишировал следом - 2 часа 43 мин. 48 сек. Замкнул тройку сильнейших Владимир Колесник, представляющий Брестскую и Гомельскую области, - 2 часа 56 мин. 33 сек.

Женский старт на 35 км стал победным для Надежды Дорожук из Гродненской области - 3 часа 5 мин. 39 сек. Второе место заняла Анастасия Родькина из команды Могилевской области - 3 часа 18 мин. 31 сек. Третья участница захода Наталья Молчанова из Могилевской области не смогла завершить гонку.-0-