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27 ноября 2021, 12:34

Дмитрий Ходас выиграл бронзу юниорского ЧМ по парапауэрлифтингу

Фото world-sport.org
Фото world-sport.org

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Дмитрий Ходас выиграл бронзу юниорского чемпионата мира по парапауэрлифтингу среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата в Грузии. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА тренер-администратор национальной команды Беларуси по инваспорту Марина Григорян.

Подопечный Виктора Сороколетова, выступавший в весовой категории 59 кг, показал результат 110 кг. Превзойти белоруса смогли Захар Буймов из Казахстана - 111 кг, выигравший серебро, и победитель турнира алжирский спортсмен Аймен Ходья - 128 кг.

Парапауэрлифтинг - паралимпийский вид спорта, в котором атлет демонстрирует силу верхней части тела. На международном уровне развитием вида спорта занимается Международный паралимпийский комитет (IPC).-0-

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