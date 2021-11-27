Дмитрий Ходас выиграл бронзу юниорского ЧМ по парапауэрлифтингу

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Дмитрий Ходас выиграл бронзу юниорского чемпионата мира по парапауэрлифтингу среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата в Грузии. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА тренер-администратор национальной команды Беларуси по инваспорту Марина Григорян.
Подопечный Виктора Сороколетова, выступавший в весовой категории 59 кг, показал результат 110 кг. Превзойти белоруса смогли Захар Буймов из Казахстана - 111 кг, выигравший серебро, и победитель турнира алжирский спортсмен Аймен Ходья - 128 кг.
Парапауэрлифтинг - паралимпийский вид спорта, в котором атлет демонстрирует силу верхней части тела. На международном уровне развитием вида спорта занимается Международный паралимпийский комитет (IPC).-0-