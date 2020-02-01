Дмитрий Жирмонт утвержден капитаном мужской сборной Беларуси по теннису

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный в недавнем прошлом белорусский теннисист Дмитрий Жирмонт стал капитаном мужской сборной Беларуси. Его кандидатура была утверждена сегодня на заседании правления Белорусской теннисной федерации, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дмитрий Жирмонт сменил на посту капитана национальной сборной Игоря Тихонко. Дебютом нового капитана станет матч квалификации Кубка Дэвиса, в котором белорусские теннисисты 6-7 марта сыграют в Дюссельдорфе против команды Германии.-0-