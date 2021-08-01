Долгопят и Андраде стали олимпийскими чемпионами по спортивной гимнастике

1 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. На турнире по спортивной гимнастике сегодня разыгрываются четыре комплекта наград в отдельных видах, передает корреспондент БЕЛТА.

В вольных упражнениях у мужчин золото завоевал израильский гимнаст Артем Долгопят - 14,933 балла. Такой же результат показал испанский спортсмен Райдерлей Сапата, но Долгопят стал первым из-за более высокой сложности своего упражнения. Бронзу завоевал китайский гимнаст Сяо Жотэн (14,766).

Бразильская спортсменка Ребека Андраде стала олимпийской чемпионкой в опорном прыжке с результатом 15,083 балла. Серебро досталось американке Микейле Скиннер (14,916), бронзу увезет домой кореянка Е Со Чон (14,733).

Позже мужчины определят олимпийских призеров в упражнениях на коне, а женщины - на разновысоких брусьях.-0-