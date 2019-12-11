Донецкий "Шахтер" вылетел из Лиги чемпионов, уступив "Аталанте"

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты донецкого "Шахтера" не смогли пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительном матче группы С чемпионы Украины в Харькове потерпели крупное поражение от итальянской "Аталанты" из Бергамо - 0:3. Победитель этой группы английский "Манчестер Сити" разгромил в Загребе хорватское "Динамо" со счетом 4:1. В 1/8 финала Лиги чемпионов вышли "Манчестер Сити" и "Аталанта", "Шахтер" продолжит еврокубковый сезон в 1/16 финала Лиги Европы. Итоговое положение: "Манчестер Сити" - 14 очков, "Аталанта" - 7, "Шахтер" - 6, "Динамо" - 5.

Позже матчи 6-го тура пройдут еще в трех группах:

А - "Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Галатасарай" (Стамбул, Турция), "Брюгге" (Бельгия) - "Реал" (Мадрид, Испания). Турнирное положение после 5 туров: "Пари Сен-Жермен" - 13 очков, "Реал" - 8, "Брюгге" - 3, "Галатасарай" - 2.

В - "Олимпиакос" (Пирей, Греция) - "Црвена Звезда" (Белград, Сербия), "Бавария" (Мюнхен, Германия) - "Тоттенхэм" (Лондон, Англия). Турнирное положение: "Бавария" - 15, "Тоттенхэм" - 10, "Црвена Звезда" - 3, "Олимпиакос" - 1.

D: "Атлетико" (Мадрид, Испания) - "Локомотив" (Москва, Россия), "Байер" (Леверкузен, Германия) - "Ювентус" (Турин, Италия). Турнирное положение: "Ювентус" - 13, "Атлетико" - 7, "Байер" - 6, "Локомотив" - 3.

Уже известны 15 из 16 обладателей путевок 1/8 финала чемпионской Лиги: "Бавария", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ювентус", "Пари Сен-Жермен", "Реал", "Барселона" , "Лейпциг", "Ливерпуль", "Боруссия", "Лион", "Челси", "Валенсия", "Наполи", "Аталанта".

В плей-офф Лиги чемпионов выходят по две лучшие команды из восьми групп, а клубы, которые финишируют третьими, продолжат еврокубковый сезон в 1/16 финала Лиги Европы.-0-