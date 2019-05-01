Дубль Месси помог "Барселоне" разгромить "Ливерпуль" в 1/2 финала Лиги чемпионов

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты испанской "Барселоны" разгромили английский "Ливерпуль" в домашнем матче 1/2 финала Лиги чемпионов - 3:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игру на поле барселонского "Камп Ноу" гости начали очень активно и заставили хозяев обороняться. Лидер атак "Ливерпуля" Мохаммед Салах и его партнеры создали нсколько опасных ситуаций у ворот Тер Штегена, но успеха не добились. Постепенно Лионель Месси вместе с товарищами взяли игру под контроль и в середине тайма вышли вперед. На 26-й минуте острую передачу Жорди Альбы с левого фланга замкнул Луис Суарес. Пропустив гол, ливерпульцы провели немало атак, однако они не привели к взятию ворот. Барселонцы также не отсиживались в обороне, имели шансы увеличть свое преимущество, но до перерыва счет не изменился.

Второй тайм прошел по тому же сценарию - минут 20 полностью доминировали подопечные Юргена Клоппа, но опять не реализовали свои голевые моменты. А на 75-й минуте игры хозяева провели быструю контратаку и Лионель Месси добил мяч в ворота. Еще через 7 минут аргентинец вновь проявил свое высочайшее мастерство, великолепно исполнив штрафной удар - 3:0. Это уже 12-й гол лучшего снайпера нынешнего сезона чемпионской Лиги. Тут же Мохаммед Салах мог сократить разрыв, но мяч после его удара попал в стойку ворот. Ответная встреча пройдет 7 мая на ливерпульском "Энфилде".

Днем пощже, 8 мая в Амстердаме на "Йохан Кройф Арене" голландский "Аякс" сыграет с английским "Тоттенхэмом". Их встреча в Лондоне завершилась минимальной победой "Аякса" - 1:0.

Решающий матч Лиги чемпионов состоится 1 июня на поле мадридского стадиона "Метрополитано".-0-