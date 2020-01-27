Дуэт Соболенко и Мертенс вышел в четвертьфинал парного разряда Australian Open

Арина Соболенко и Элизе Мертенс. Фото Jimmie48 tennis photography
27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс вышли в четвертьфинал парного разряда открытого чемпионата Австралии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в 1/8 финала белорусско-бельгийский тандем победил в трехсетовом матче российско-американский дуэт Вероника Кудерметова / Элисон Риск - 5:7, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 54 минуты.
Позже белоруска Александра Саснович и спортсменка из Словакии Виктория Кужмова в матче за выход в четвертьфинал встретятся с венгерско-французской парой Тимея Бабош / Кристина Младенович.
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