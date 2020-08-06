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06 августа 2020, 15:27

Два этапа Кубка мира по триатлону отменены из-за коронавируса

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6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполнительный комитет Международного союза триатлона (ITU) принял решение отменить два этапа Кубка мира. Такая информация размещена на официальном сайте организации, сообщает БЕЛТА.

Причиной отмены стала ситуация с коронавирусом в Венгрии и Республике Корея, где должны были пройти состязания.

Этап в венгерском Тисауйвароше изначально был запланирован на июль, а затем перенесен на осень. Соревнования в Тхонъене (Республика Корея) должны были пройти 17-18 октября.-0-

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