Два этапа Кубка мира по триатлону отменены из-за коронавируса

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполнительный комитет Международного союза триатлона (ITU) принял решение отменить два этапа Кубка мира. Такая информация размещена на официальном сайте организации, сообщает БЕЛТА.

Причиной отмены стала ситуация с коронавирусом в Венгрии и Республике Корея, где должны были пройти состязания.

Этап в венгерском Тисауйвароше изначально был запланирован на июль, а затем перенесен на осень. Соревнования в Тхонъене (Республика Корея) должны были пройти 17-18 октября.-0-